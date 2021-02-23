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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda yunus balıklarının şovu

Çanakkale Boğazı’nda yunus balıklarının şovu

yunus balıklarının suya girip çıkmasından detay

Amatör Balıkçı Yunuslar Yunus Balığı Amatör Yunus Balıkları 

-gestaş iskelesinden detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) - ÇANAKKALE

- Çanakkale Boğazında balık sürülerinin peşinden giden yunusların gösterisi izleyenleri büyüledi. Çanakkale’de GESTAŞ İskelesi’nin hemen önünde beliren bir grup yunus balığı, avlanmaya çıktı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından gözden kayboldular. O anları gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, yunusların şovunu büyük ilgiyle izledi. (UYC-MŞ)
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