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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda ters yüzen yunus balığının sevimli anları

Çanakkale Boğazı’nda ters yüzen yunus balığının sevimli anları

Sualtı kamerasındaki yunus balığının ters yüzerek zıpkıncının önünden geçme anı

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

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- Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde zıpkınla balık avı yapan bir kişinin sualtı kamerasına ters şekilde yüzen yunus balığı yansıdı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan kişinin gönderisi yüzlerce beğeni topladı. Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 25 yıldır zıpkınla balık avı yapan Kerem Atasev’in sualtı kamerasına ilginç bir görüntü takıldı. Önceki gün Çanakkale Boğazı’nda 15 metre derinliğe dalan Atasev, balık beklediği sırada önünden ters şekilde yüzen bir yunus balığı geçti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Atasev, sualtı kamerasıyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Oyuncu ve sevimli yanlarıyla bilinen yunus balığının o anları izleyenleri gülümsetti.
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