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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor

- Çanakkale boğazında balık tutmaya çalışan vatandaşlar - Marmara denizi sahillerinde görülen müsilaj, büyük tabakalar halinde görülmesi - Çanakkale boğazından geçen gemilerÇANAKKALE (AA) - Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası), boğaz ve çevresindeki alanlarda yoğunlaştı.Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, kent merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı. Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek.

Akkale Feribot İskelesi Balık Tutma 

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