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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı’nda geçici olarak feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda geçici olarak feribot seferleri durduruldu

boğazda sefer yapan feribotlardan detay

Feribot Seferleri Adala Akkale Yazılı Açıklama Deniz Ulaşımı 

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferleri geçici süreyle askıya alındı. Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege ve Çanakkale Boğazı’nda şiddetini arttıran lodos nedeniyle Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Konuya ilişkin GESTAŞ A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerimiz geçici süreyle durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.
Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Bozcaada ve Gökçeada seferleri de gün boyu olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. (UYC
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