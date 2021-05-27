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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemide çalışmalar sürüyor

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemide çalışmalar sürüyor

karanlık liman bölgesine demirletilen gemiden genel ve detay görüntüler

Kuru Yük Gemisi Bild Akkale Gesi İsrail 

-boğazda ilerleyen römorkörlerden detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri tarafından Karanlık Liman bölgesine çekildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. İsrail'in Hayfa Limanı'ndan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden, Liberya bayraklı 185 metre boyundaki 'Kavkaz V' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'nın Sarıçay mevkiinde geçişi sırasında gece saat 01.15 sıralarında makine arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle sürüklenen geminin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait 'Kurtarma-9' ve Kurtarma-13' römorkörleri sevk edildi. İki römorkör tarafından yedeklenen 26 bin 300 grostonluk kuru yük gemisi, Karanlık Liman bölgesine demirletildi. Gemide arıza giderilme çalışmaları sürüyor.
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