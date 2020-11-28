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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Boğaz yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - Boğaz yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

- Lapseki sahilinden 1915 Çanakkale Köpürüsü ile drone görüntüleri - Sisten detay görüntüler Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Akkale Gemi Trafiği Deniz Ulaşımı 

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