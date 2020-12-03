Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

- Köyün giriş ve çıkışında bulunan kontrol noktalarından detaylar - Köyden detaylar Çanakkale 'de bir köyde Kovid - 19 karantinası başlatıldıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.Toplantıda, Kovid - 19 vaka sayısında artış görülen Sarısöğüt köyünde, 14 gün giriş ve çıkışların, ev ziyaretlerinin yasaklanmasına, ibadetlerin toplu yapılmamasına, berber, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
Bunun üzerine, köyün sınırlarının başladığı mevkilerde jandarma ve zabıta tarafından önlem alındı.Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının yayılımının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulması noktasında oldukça hassas davrandıklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye ilişkin kararların titizlikle uygulanacağını belirten Uzan, şunları kaydetti:"Sarısöğüt'te vaka ve temaslı sayısındaki artış nedeniyle hastalığı ve vaka sayısını kontrol altına almak amacıyla İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulunca karantina uygulaması kararı alma ihtiyacı duyulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek evde kalmalarını, ev ziyareti yapmamalarını, yetkililerin direktiflerine ve Kurul tarafından alınan kararlara muntazaman uymalarını bekliyoruz. Kaymakamlığımız ve Vefa Sosyal Destek Grubumuz ile karantina sürecinde vatandaşlarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her an yanlarında olacağız."

Koronavirüs Karantina Jandarma Muhabir Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı