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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ÇANAKKALE - Arızalanan tır nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı

ÇANAKKALE - Arızalanan tır nedeniyle Çanakkale-İzmir yolu trafiğe kapandı

- Arızalanan TIR'dan genel ve detay görüntüler - Uzun araç kuyruğundan genel ve detay görüntüler - Bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale - İzmir kara yolunda, bir tırın Nusratlı rampalarında arızalanması nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.İzmir'den Çanakkale yönüne giden Muharrem Zache idaresindeki OH 1111 LL yabancı plakalı tır ve buna bağlı 35 G 83032 plakalı yarı römorkun şasesi, Ayvacık ilçesi Nusratlı rampalarında kırıldı.Olay yerine gelen bölge trafik ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı.Otomobil ve hafif ticari araçlar, Küçükkuyu sahil yoluna yönlendirildi. Alternatif yola giremeyen ağır tonajlı kamyon ve tırlar ise yaklaşık 10 saattir yolda bekletiliyor.Şasesi kırılan tırın vinç yardımıyla onarım çalışmaları sürerken, bölgedeki araç kuyruğu 10 kilometreye ulaştı.

Sahil Yolu Jandarma Akkale Tonaj Ticari Araç 

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