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Çanakkale açıklarında 204 düzensiz göçmen yakalandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Çanakkale açıklarında 204 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 204 düzensiz göçmen yakalandı

termal kamera görüntüleri

Operasyon Balıkçı Teknesi Mülteciler Mülteci Termal Kamera 

-düzensiz göçmenlerin tekne içinden detayı
-limana getirilmesi ve limanda sıraya dizilmesinden detay
-bir vatandaşın liman dışından çektiği detay

( ÇANAKKALE )- Termal kameralarla tespit edilen düzensiz göçmenlerin tekneye yasa dışı yollarla binme anları saniye saniye kayıt altına alındı ÇANAKKALE

- Çanakkale açıklarında balıkçı teknesi ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen düzensiz göçmen termal kameralar ile tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu 204 düzensiz göçmen yakalandı. Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na gelen ihbarı değerlendiren ekipler, düzensiz göçmenleri teknik ve fiziki takibe aldı. Gece yarısı 01.00 sıralarında Kerevizdere koyunda sahilde bekleyen düzensiz göçmenler, 2 adet lastik bot yardımıyla ‘Tuna-1’ isimli balıkçı teknesine aktarıldı. Daha sonra Çanakkale Boğazı’nda seyreden balıkçı teknesi TCSG-32 ile TCSG-903 botları tarafından durduruldu. Teknede gerekli kontroller yapıldıktan sonra mültecilerin de içerisinde bulunduğu ‘Tuna-1’ isimli balıkçı teknesi Kepez Limanı’na yanaştırıldı. Kepez Limanı’nda tahliye edilen 1 kadın, 13 çocuk ve 190 erkek olmak üzere toplam 204 düzensiz göçmen tespiti yapıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri devam ediyor. Öte yandan, termal kameralarında kullanıldığı operasyonda düzensiz göçmenlerin sahilden lastik botlara binerek ‘Tuna-1’ isimli gemiye aktarıldıkları saniye saniye kayıt altına alındı. (UYC
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