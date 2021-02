'Can dostları'nın yaşama tutunmaları için mücadele ediyor

-Hayvan barınağında Seda Er, köpeklerle ilgilenirken görüntü

Barınaktaki sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor- Hayvansever Seda Er;- "Hayvanlar da doğanın bir parçası"- "Artan yemekler çöp yerine hayvanlara verilsin" KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesinde görevli Seda Er, sokak hayvanlarının hakları ve yaşama tutunmaları için mücadele ediyor. Havalar soğudu, sokak hayvanları için zor günler başladı.

Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda. Yahşihan Belediyesine ait geçici hayvan barınağında görevli Seda Er, sokak hayvanlarının hakları ve yaşama tutunmaları için amansız bir mücadele içinde. Ekibiyle birlikte ilçedeki hayvanların durumunu, korunma ve beslenme ihtiyaçlarını sağlıyor. Barınakta ise 200’e yakın sokak köpeği yaşıyor. Her gün can dostlar için yoğun bir mesai harcayan Er, sevgisini ve şefkatini hayvanların üzerinden hiç çekmiyor. İHA muhabirine konuşan Seda Er, hayvanların doğanın bir parçası olduğunu ve insanların hayvanlarla birlikte yaşamaya alışması gerektiğini söyledi.



"Hayvanlar doğanın bir parçası" Hiçbir barınakta hayvanların ömür boyu bakılmadığını anlatan Er, “Ben şunu istiyorum. İnsanlar, hayvanların da bu doğanın da bir parçası olduğunu ve bizim aslında onların alanlarını gasp ettiğimizi artık fark etsinler ve artık hayvanlarla birlikte yaşamaya alışsınlar. Çünkü insanlar bir de şunu düşünüyor; barınaklarda hayvanlar ömür boyu bakılıyor. Hiçbir barınakta hayvanlar ömür boyu bakılmıyor. Geliyor buraya aşısı yapılır, kısırlaştırılır, tedavi gerekiyorsa tedavisi yapılır. Sonrasında da bu hayvanlar sokağa geri salınır. Bu sebepten insanlar da bu hayvanlarla yaşamak zorunda” dedi.

"Artan yemekler çöp yerine hayvanlara verilsin" Kış mevsimi dolayısıyla beslenmeyi iki öğüne çıkardıklarını belirten Er, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu aralar havalar çok soğuk olduğu için beslememizi iki öğüne çıkardık. Sabah besliyoruz sonra temizlikleri yapılıyor. Sonrasında tedavi olacakların tedavileri, geri kalan vakitte yapabildiğimiz kadar kısırlaştırma yapıyoruz. Kısırlaştırma, beslemeden ve tedaviden bence daha önemli. Çünkü nüfusu azaltmadıkça hayvanlara daha fazla faydalı olamayacağız. Sayı arttıkça emek bölünüyor. Sayıyı ne kadar azaltabilirsek sokak hayvanları da o kadar rahat edecekler. Ayrıyeten besleme bölgelerimiz var. Hem israfı önlemek hem de sokak hayvanlarının daha tok olması adına biz hastanelerden, askeriyelerden artık yemekler topluyoruz. Bayat ekmek kutularımız var, oraları boşaltıyoruz yemekle ekmekleri harmanlayıp sokak hayvanlarımızı besliyoruz. Aslında onları doyurmak çok zor değil. Her insan evinde artan yemeği çöp yerine bir kaba koysa daha tok olacak ve yok olduklarında da daha az zararsız olacaklar. İnsan bile aç kaldığında sinirleri bozuluyor ki bunlar genelde hep açlar.” "Aç kalırlarsa donabilirler" Hayvanseverlerin kulübeler yapmaları için tavsiyelerde bulunan Er, “İçini strafor döşeyip önlerini branda ile kapadıklarında soğuğun önüne geçebilirler. Kış aylarında hayvanlar yaza nazaran daha çok acıkıyorlar. Kediler 6 saat, köpekler 17 saat aç kaldıklarında donma olayı daha çok yaşanıyor. En önemlisi barınma ve beslenme. Düzenli beslenen bir hayvan donmaz. Ev yemeklerinde çok sebze ağırlıklı olmadığı takdirde sıkıntı yok beslemede. Ekmekle artık yemeklerle beslenebilirler. Mama olursa daha güzel olur. Ama özellikle tavuk kemiği ve balık kılçığı hayvanlara faydanın aksine zarar veriyor. Çünkü bağırsak ya da iç organlarını parçalayabiliyor. Bu sebepten kaybettiğimiz köpeklerimiz oldu” diye konuştu.

"Süt kediyi kanlı ishal yapıyor" Kedilere sütün bir faydasının olmadığını dile getiren Er, “Çünkü bu hayvanlarda laktoz enzimi yok. Sütten faydalanamıyor aksine süt kediyi kanlı ishal yapıyor. Eğer vereceksek sulandırmak gerekiyor. Sütün içerisine de çok az bir tereyağı eritmemiz gerekiyor. Bu şekilde verilebilir. Soğuk havalarda kapıların önüne koyulan suların donmaması için de hakiki zeytinyağı kullanılabilir. Suya birkaç damla damlatıldığında donma olayının önüne geçilebilir" ifadesini kullandı.



