Can dostlar için beslenme noktaları

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( ORDU ) ORDU



- Ordu Fatsa Belediyesi yeni yılın ilk günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalmaması için beslenme noktaları kurdu. Yalıköy Belice, Organize Sanayi Bölgesi, Bolaman, Bahçeler Mahallesi Madendüzü mevkileri ve Dolunay Mahallelerine mama kapları kuran ekipler alanda bulunan sokak hayvanlarını da beraberinde getirdikleri mamalarla besledi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yeni yılın ilk mesailerini sevimli can dostlar için harcadıklarını belirterek, “Onlardan uzak kalacağımız bu günlerde aç kalmamaları için ekiplerimizle, beslenme noktalarına mama desteği yapıyor ve yeni beslenme noktaları kuruyoruz. Tüm gücümüzle sahadayız, gönüllüler ile birlikte elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ama bu sınav hepimizin. Çok değil; kapımızın önüne, müsait, uygun olan yerlere bir kap mama/yemek ve bir kap su. Minik dostlarımız iyi ki var” dedi.

Belediyemize teşekkürler Yalıköy Mahallesi Belice mevkiinde ikamet eden İlhan Durmuş, Fatsa Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, “Ekipler buraya mama kapları koydular. Sağ olsunlar. Hayvanlar artık aç kalmayacak. Teşekkür ederiz. Biz de halk olarak elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Elimizden geldiği kadar hep onları koruyacağız Fatsa Belediyesi temizlik işçisi Soner Aydık sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlar için belirli yerler tespit ettiklerini ifade ederek, “Beslenme noktalarına mama getiriyoruz, sularını veriyoruz. İçlerinde yaralı ve hasta olanları alıp barınağa götürüyoruz. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmadık. Elimizden geldiği kadar da bırakmayacağız” diye konuştu.

Canlarımız için tüm ekip olarak sahadayız Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hale Yüksel de kısıtlamaların olduğu günlerde sokak hayvanları için mama çalışmaları yaptıklarını söyleyerek, “Yalıköy, Bolaman, Madendüzü, Organize Sanayi Bölgesi Dolunay mevkiinde can dostlar için beslenme çalışmaları yaptık. Kısıtlamaların olmadığı günlerde vatandaşlarımızın da yardımıyla canlarımız aç kalmıyorlar ama kısıtlamaların olduğu günlerde biz de Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mamalarını, sularını eksik etmemeye çalışıyoruz. Onlar için hep birlikte sahadayız” şeklinde konuştu.





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