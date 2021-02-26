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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Can dostlar her daim göreve hazır

Can dostlar her daim göreve hazır

-Eğitim köpeklerinin operasyon ve tatbikat görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Polis Köpek Tatbikat 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile operasyonlarda görev alan Özel Harekat polis köpeklerinin görüntülerini paylaştı. Türk Polis Teşkilatı'nın gözbebeği eğitim köpeklerinin yer aldığı paylaşımda, can dostların çok özel görüntülerine yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, “Can Dost. Özel harekat polislerimizin, çok özel dostları. Operasyon köpeklerimiz” ifadelerine yer verildi.

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