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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Çan’da trafik kazası: 1 yaralı

Araçların genel görüntüsü, olay yeri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

İlk Müdahale Trafik Kazası Akkale 


- Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı Bozguç köyü yolu Şuayip tepesi mevkiinde Serkan G. yönetimindeki 17 ACA 478 plakalı özel araç ile Ramazan B. yönetimindeki 17 HT 499 plakalı özel aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 17 ACA 478 plakalı araçta yolcu olarak seyahat eden Ahmet T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan İlçe Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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