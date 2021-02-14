Çan’da karla mücadele çalışmalarında solüsyon kullanılıyor

-Başkan Bülent Öz'ün açıklaması

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( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Çan ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle Çan Belediyesi Çanakkale bölgesinde ilk defa uygulanan solüsyon ile yolları ilaçlayarak buzlanmaya karşı önlem aldı.Çan’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Çan Belediyesi ekipleri seferber oldu. İlçe merkezinde cadde ve sokaklarda trafiğin etkilenmemesi için yapılan çalışmalara Çan’da ilk defa uygulanan solüsyon ile caddeler ilaçlandı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Günlerdir önlem alarak beklediğimiz kar yağışı sonunda başladı.

Büyükşehirlerde uzun süredir kullanılan fakat Çanakkale bölgesinde ilk defa Çan’da kullandığımız solüsyon ile cadde ve sokaklarımızı ilaçlıyoruz. Uygulanan yollarda kar tutmadığını gördük. Sabaha kadar tüm ekiplerimiz ile birlikte tuzlama çalışmalarına ve solüsyon uygulamalarına devam edeceğiz” dedi.





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