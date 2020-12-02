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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Can Ataklı CHP'deki tecavüz skandalını böyle savundu!

Can Ataklı CHP'deki tecavüz skandalını böyle savundu!

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz skandalının ardı arkası kesilmiyor.

Can Ataklı 


Son olarak CHP ' li bir yönetici bir kadını dövüp tecavüze kalkışmış başka 5 CHP ' li yönetici de kadınlara tacizde bulunmuştu.

CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezaleti bakın nasıl savundu?

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