Can Ataklı CHP'deki tecavüz skandalını böyle savundu!



Son olarak CHP ' li bir yönetici bir kadını dövüp tecavüze kalkışmış başka 5 CHP ' li yönetici de kadınlara tacizde bulunmuştu.



CHP yandaşlığı ile bilinen Can Ataklı TELE1'deki programında CHP'de yaşanan bu rezaleti bakın nasıl savundu?





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