Çamura saplanan sağlıkçıların imdadına vatandaş yetişti



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasta almaya giden 112 ekipleri navigasyonun yanlış yönlendirilmesi üzerine çamura saplandı. İhbar üzerine olay yerine 4x4 ambulans gönderilerek hasta hastaneye götürüldü. Çamura saplanan ambulans ise muhtarın devreye girmesiyle olay yerine getirilen pikapla kurtarıldı. 112 Komuta Merkezi Akhisar Mahallesinde bir hasta için İnegöl'den sağlık görevlilerini sevk etti. Söz konusu adres için yola çıkan ekipler navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle çamura saplandı. Bunun üzerine olayı duyan Akhisar Muhtarı Oktay Garip, mahallede pikabı bulunan bir mahalle sakinin alarak olay yerine geldi. Çamura saplanan ambulansın arkasına halat bağlanarak saplandığı yerden kurtarıldı. O ânlar ise bir başka vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Hasta, olay yerine gönderilen 4 çekerli ambulansla hastane götürüldü. (SA-MŞ)



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