Çamura saplanan hırsızlar kurtarıcı çağırınca yakalandı



- Manisa'da yazlık evlere girerek çeşitli elektronik eşyayla birlikte piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olduğu öğrenilen tesbih koleksiyonunu çalan 3 hırsızlık zanlısı kaçmaya çalıştıkları sırada araçları çamura saplanınca kurtarıcı çağırdı. Araçlarını bırakıp kaçan hırsızlar Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanırken, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki yazlık türü evlere giren hırsızlar, kaçmaya çalıştıkları sırada araçları çamura saplandı. Araçlarını saplandıkları yerden çıkaramayan hırsızlar kurtarıcı çağırdıktan sonra yaya şekilde kaçarak izlerini kaybetmeye çalıştı. Durumun ihbar edilmesi sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda girdikleri evlerden 2 televizyon, 2 adet havalı tüfek, 1 adet havalı tabanca, 1 adet matkap, 1 adet odun testeresi ve piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olduğu belirlenen akide taşı tesbih koleksiyonunu çalan hırsızların kimlikleri belirlendi. Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli İzmir'de 1 şüpheli ise Akhisar ilçesinde yakalandı. Yapılan sorguları sonucunda suçlarını itiraf eden şüpheliler çaldıkları eşyaların sakladıkları yeri gösterdi. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken adliyeye sevk edilen F.H., İ.T. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AY-



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