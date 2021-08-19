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Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

Çamura saplanan 2 çocuğu böyle kurtardı

Genel görüntü

Mahsur Kaldı İpekyolu Kamera Cep Telefonu Irak 

-Çocukların saplandığı yerden görüntü
-Cep telefonundan görüntü
-Kurtarmadan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, çamura saplanan 2 çocuğun kurtarılması cep telefonun kamerasına yansıdı. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İnanlı köyün mevkinde yol kenarında bulunan çamur üzerinde oynayan 2 çocuk o esnada çamura saplandı. Çocukların çamurda mahsur kaldığını gören Okan Çavut adlı vatandaş, hemen kaldıkları yere giderek yardım ettim. Geçen haftalardan kalmış selin çamuruna saplanan 2 çoğu saplandığı yerden çıkartarak kurtardı. 2 çocuğu kurtaran Okan Çavunt, ''Ben dükkanda çalışıyordum, baktım sesler geliyor hemen oraya yöneldiğimde 2 çocuğun bataklığa saplandığını gördüm. İşimi hemen bırakıp oraya koştum. Elime aldığım ağaçla 2 çocuğu sapladıkları yerden çıkartmayı başardım ve insanlık görevimi yaptım’’ dedi.
(MT-ŞAK-
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