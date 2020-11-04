- İtfaiye personeli detay

- Minibüsün çekilmeye çalışılması

- İtfaiye personeli ve minibüs

- İtfaiye ekibi

- Aracın çekilmeye çalışılması

- Çekilen aracın gidişi



( HATAY ) -- Patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye kurtardı HATAY



- Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle çamur oluşan patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay ilçeye bağlı Akasya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle patika yolda çamur oluştu. Patika yolun giriş ve çıkışlarına uyarıcı dubalar koyulmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren 10 araç çamura saplandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçları saplandıkları çamurdan güçlükle de olsa çıkardı. Patika yolun araç yolu olmadığına değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, insanların çamurlu alanlara araçlarıyla girmemesi gerektiğini söylediler. Aynı patika yolda 10 aracı çamurdan çıkardıklarını belirten itfaiye ekipleri, Antakyalılara daha dikkatli olmaya davet ettiler. (MBY



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