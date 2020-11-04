Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Çamura saplanan 10 aracı itfaiye kurtardı

Çamura saplanan 10 aracı itfaiye kurtardı

İtfaiye aracı

Sağanak Yağış Barla Kışla 

- İtfaiye personeli detay
- Minibüsün çekilmeye çalışılması
- İtfaiye personeli ve minibüs
- İtfaiye ekibi
- Aracın çekilmeye çalışılması
- Çekilen aracın gidişi

( HATAY ) -- Patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye kurtardı HATAY

- Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle çamur oluşan patika yolda çamura saplanan 10 aracı itfaiye ekipleri kurtardı. Olay ilçeye bağlı Akasya Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle patika yolda çamur oluştu. Patika yolun giriş ve çıkışlarına uyarıcı dubalar koyulmasına rağmen sabah saatlerinden itibaren 10 araç çamura saplandı. İhbarlar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri araçları saplandıkları çamurdan güçlükle de olsa çıkardı. Patika yolun araç yolu olmadığına değinen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, insanların çamurlu alanlara araçlarıyla girmemesi gerektiğini söylediler. Aynı patika yolda 10 aracı çamurdan çıkardıklarını belirten itfaiye ekipleri, Antakyalılara daha dikkatli olmaya davet ettiler. (MBY
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı