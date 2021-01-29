Çamur akan şelalede gençlerin tehlikeli eğlencesi

-Gençlerden detay

-uçurumun ucunda gençlerin taş atması

-Çitlerden atlamaları

-Kayalıklarda tırmanmaları

-Eyüphan Bozkaya röp.

-Gençlerin gözlerden kaybolması

-Detaylar



( ANTALYA -ÖZEL)- Dünyaca ünlü şelaleden akan çamura ziyaretçi akını- Güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerdeki kaygan kayalıkların ucuna gelen iki genç, denize taş atarak eğlendi- Yüreklerini ağza getiren gençler için çevredekiler, ‘çılgınlık peşindeler’ yorumunu yaptı ANTALYA



- Antalya’da Düden Şelalesi’ndeki güvenlik çitlerini aşarak 40 metrelik falezlerin ucuna kadar ilerleyen iki genç, yaptıkları hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Kaygan kayalıklarda denize taş atan gençleri görenler, ‘çılgınlık peşindeler’ yorumunu yaptı. Geçtiğimiz Çarşamba günü aşırı yağış sonrası coşan Düden Şelalesi’nin denizle buluştuğu alan dün adeta ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar çamur çağlayan Düden Şelalesi’ni fotoğraflamak için adeta yarışırken, iki gencin yaptığı çılgınlık görenleri hayrete düşürdü. Falezler kısmındaki güvenlik çitlerinden atlayan gençler, önce kayalıklardan aşağıya inerek şelalenin denizle buluştuğu alana geldi. Burada tekrar yukarı tırmanan gençler, falezlerin ucundan denize taş atmaya başladı.

Gençler, 2 gün önceki yağış nedeniyle kaygan zeminde adeta ölüme meydana okurken, onları gören çevredekilerin yürekleri ağzına geldi. "Çılgınlık peşindeler" Gençlerin çok tehlikeli hareketlerde bulunduğunu belirten Eyüphan Bozkaya, “Onlar çılgınlık peşindeler. Kayalıkların ucuna kadar gelmişler ama dünkü yağmurdan dolayı kayganlık var kayalıklarda. Anlam veremedik. Kayaların ucuna kadar geliyorlar, telefonla bir şey çekmeye çalışıyorlar, taş atıyorlar. Eğlence peşindeler ama çok tehlikeli. Tırmanmaya, inmeye çalışıyorlar. Ayağı bir kaysa hiçbir şekilde kendini toparlayamaz” dedi.

Bir süre daha kayalıklarda gezinen ikili, ardından çitlerden geri atlayarak gözden kayboldu.



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