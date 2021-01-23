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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çamoba kırsal mahallesine Covid-19 karantinası

Çamoba kırsal mahallesine Covid-19 karantinası

Karantina alınan Çamoba Kırsal Mahallesi girişlerinde jandarmanın kurduğu bariyere ait detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Karantina Jandarma Bild Kışla 


- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Çamoba Mahallesi karantina altına alındı. Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Çamoba, Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı. Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00’den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı. Mahalleye giriş çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı öğrenilirken, Ayvalık’ın bir başka mahallesi olan Çakmak’ta ise süren karantinanın ise sona erdiği bildirildi.

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