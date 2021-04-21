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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çamlıca Tepesi’ne Türkiye’nin en uzun bayrak direği dikildi

Çamlıca Tepesi’ne Türkiye’nin en uzun bayrak direği dikildi

Montaj tünelde

Uzunlu Türk Bayrağı 

-Direk drone
-Direk uzaktan ve yakından detay
-Direk ve türk bayrağı

( İSTANBUL -DRONE)- 111 metre boyundaki en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesine dikildi İSTANBUL

- İstanbul'da Türkiye'nin en uzun bayrak direği Çamlıca Tepesi'ne dikildi. Devasa direğe 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk bayrağı çekilecek. Türkiye'deki en uzun bayrak direği 110 metreyle Ankara'da bulunuyordu. İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne yapılan bayrak direği ise 111 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun bayrak direği unvanının yeni sahibi oldu. 111 metre boyundaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin çevresinde peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği proje kapsamında dikilen direk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türk Bayrağı ile buluşacak. İstanbul'un birçok noktasından da görülebilecek olan Türkiye'nin en uzun bayrak direği havadan da görüntülendi. (CGK-
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