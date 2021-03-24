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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çamlıca Tepesi beyaza büründü

Çamlıca Tepesi beyaza büründü

ÇAMLICA TEPEDİ KAR YAĞIŞI

Kar Yağışı 

-VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ
-DETAYLAR

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi'ni beyaza bürüdü. İstanbul'da sabah erken saatlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışı nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken kentte yüksek kesimlerinde sokaklar beyaza büründü. Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'nde vatandaşların kar yağışı sevinçle karşıladığı görüldü.

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