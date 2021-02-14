Çamlıca Tepesi beyaza büründü

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Anadolu yakasında yüksek kesimlerinde etkili olan yağış Çamlıca Tepesi'ni de beyaza bürüdü. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerinin yanı sıra kent merkezinde de kar yağışı etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle binaların çatıları, yollar ve. Çamlıca Tepesi'nden boğaz yönüne yoğun sisin olduğu görüldü.

Öte yandan ekiplerin Çamlıca Tepesi'nde karla kaplanan yolların temizlediği görüldü.





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