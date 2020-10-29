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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çamlıca Kulesindeki ‘Cumhuriyet’ temalı ışık şöleni

Çamlıca Kulesindeki ‘Cumhuriyet’ temalı ışık şöleni

Işıklı gösteri drone

Özgürlük Işık Gösterisi Yükselen 

-Aktüel görüntü

( İSTANBUL -DRONE) - Çamlıca Kulesi Cumhuriyet Bayramında Türk Bayrağıyla renklendi İSTANBUL

- Küçük Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel ışık gösterisi gerçekleştirildi.
Türk Bayrağı ile Azerbaycan Bayrağınının kuleye yansıtılmasıyla oluşturulan ‘Cumhuriyet’ temalı görsel şölen havadan görüntülendi. İstanbul’un simgelerinden biri olan ve 369 metre ile Avrupa’nın en büyük TV ve Radyo Kulesi Küçük Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümüne özel saat 19.23’te ışık gösterisi yapıldı. 'Cumhuriyet' temalı ışık gösterisi kapsamında yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlerle birlikte kuleye Türk bayrağı yansıtıldı. Ayrıca dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın verdiği özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan Bayrağı da yer aldı. İstanbul’un birçok ilçesinden görülen ve görsel şölen oluşturan ışıklı gösteri drone ile havadan görüntülendi.
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