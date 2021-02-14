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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Çamlıca Camii beyaza büründü

Çamlıca Camii beyaza büründü

Drone görüntüsü

Kar Yağışı Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- İstanbul’da başlayan kar yağışı sonrası Büyük Çamlıca Camii beyaz örtü ile kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen Çamlıca Camii ile karın uyumu hayran bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da kar yağışı başladı.
Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinden olan Çamlıca beyaza büründü. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde şehir merkezlerinde de etkili olması bekleniyor. Öte yandan kar yağışı sonrası beyaza bürünerek kartpostallık görüntüleri aratmayan Çamlıca Camii ise havadan görüntülendi.
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