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Çamlıca Cami'nde bayram namazı coşkusu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çamlıca Cami'nde bayram namazı coşkusu

Çamlıca Cami'nde bayram namazı coşkusu

Bayram namazından detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tedbirler Kamera Bayram Namazı Altın Kışla 


- Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii'ne akın etti. Korona virüs salgını karşı önlemler alınarak binlerce kişi bayram namazı kıldı. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de binlerce vatandaşın ölümüne neden olan korona virüs salgını Kurban Bayramı namazında da unutulmadı. Bayram namazı için günün ilk ışıklarıyla birlikte Çamlıca Camii'ne akın eden vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını gözeterek ibadetlerini gerçekleştirdi. Ayrıca cami girişinde vatandaşların vücut ateşlerini ölçen kamera da yerleştirildi. Üsküdar Belediyesi'de cami giriş ve çıkışlarına el dezenfektanı yerleştirdi. Cami içerisindeki kapasite doldu cemaat dışarıya taştı Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi göz önünde bulundurarak ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşları güvenlik görevlileri sık sık uyardı. Sosyal mesafenin ihlal edildiği anlarda müdahale eden güvenlik görevlileri vatandaşları daha önceden belirlenen noktalara yönlendirerek bayram namazının korona virüs salgını tedbirlerinin gözardı edilmeden kılınmasını sağladı.
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