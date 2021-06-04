Camiye giren minik kedi çocukların maskotu oldu

-Cami içinde dolaşan kedinin çekilen görüntüler

-Çocukların kediyle oynarken çekilen görüntüler



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da Ulu Camii’nde kılınan Cuma namazı sırasında camiye giren bir kedi çocukların neşe kaynağı oldu. Iğdır Ulu Camii’nde Cuma namazının kılındığı esnada cami içerisine bir kedi girdi. Caminin içini dolaşan minik kedi rahat tavırlarıyla dikkat çekti. O sırada namaz kılan vatandaşların arasından geçerek gezmeye devam eden kediyi gören çocuklar, namaz kıldıktan sonra kediyle kısa süre cami içerisinde eğlenceli vakit geçirdiler. Kedinin cami içindeki gezintisi kamera ile kaydedilirken Cuma namazının bitmesiyle birlikte kedi tekrar dışarıya çıkarak uzaklaştı.

