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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

Caminin musluklarını çalan 4 şahıs yakalandı

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

Akalan Hırsız Trol 

-- Şüphelinin adliyeye sevk edilişi
-- Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda 50 adet çalıntı musluk ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. (TB-
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