Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

Camiden görüntüler

Cami Minaresi 

-Minareden görüntüler
-Yola saçılan taş parçalarından görüntüler
-Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasından görüntüler
-Yolun kapatılmasından görüntüler
-detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yıldırımın isabet ettiği cami minaresinde hasar oluştu. İlçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Seyyid Burhanettin Camii’ne dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareye isabet eden yıldırım sonucu hasar oluşurken, parçalarda yola savruldu. Belediye ekipleri bulvarın bir kısmını yola kapatarak temizleme çalışması yaptı. Bu sırada yoldan birinin geçmemesi de olay bir faciayı engelledi.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement