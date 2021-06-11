Caminin minaresine yıldırım isabet etti, parçalar yola savruldu

-Minareden görüntüler

-Yola saçılan taş parçalarından görüntüler

-Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasından görüntüler

-Yolun kapatılmasından görüntüler

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( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yıldırımın isabet ettiği cami minaresinde hasar oluştu. İlçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde bulunan Seyyid Burhanettin Camii’ne dün akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareye isabet eden yıldırım sonucu hasar oluşurken, parçalarda yola savruldu. Belediye ekipleri bulvarın bir kısmını yola kapatarak temizleme çalışması yaptı. Bu sırada yoldan birinin geçmemesi de olay bir faciayı engelledi.

