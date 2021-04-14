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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Caminin maskotu oldu şimdi sıcak yuva arıyorlar

Caminin maskotu oldu şimdi sıcak yuva arıyorlar

Pamuk isimli kedinin görüntüleri

Köpek Sevimli Kedi Çay Ocağı Cami Bahçesi Hayvan 

-çay ocağı işleten Mehmet Yamaç'ın açıklamaları
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de cami bahçesinde yaşayan ve cemaatin maskotu haline gelen ‘Pamuk’ isimli sevimli kediye cami cemaati yuva arıyor. Lari Cami bahçesinde çay ocağı işleten Mehmet Yamaç, pamuk isimli kedinin yakında doğacak yavrularıyla birlikte sıcak bir yuvaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Edirne merkezde bulunan Lari Camii’nin bahçesinde yaşayan ‘Pamuk’ isimli sevimli kedi, cemaatin maskotu haline geldi. Cami cemaati pamuk isimli kedinin yaklaşık dört yıldan beri cami bahçesinde yaşadığını ve yakında zamanda doğum yapmasını beklediklerini belirtiyor. Lari Cami’nde çay ocağı işleten Mehmet Yamaç, pamuk isimli kedinin daha önce doğum yaptığını, ancak yavrularına bakamadığını söyleyerek, kedinin yakında doğacak yavrularıyla birlikte sıcak bir kavuşmasını istediklerini söyledi.

“Pamuk camimizin maskotu oldu” Yamaç, “Pamuk bizim buranın maskotu oldu. Şu anda hamile kendisi. Bundan önceki bütün doğumlarda yavruları öldü veya köpekler tarafından öldürüldü. Buna bir ev lazım. Belediyenin kedi-köpek evi var. Bir yardımcı olabilirsek Pamuğumuza çok iyi olacak. En azından yavrularını kendisi büyütecek. Burada kendisi büyütemiyor. Ya köpekler yiyor ya kediler öldürüyor. Bu yüzden buna bir ev bulmamız lazım” dedi.
“İnsan alışkın, çok temiz bir hayvan” Yamaç, “Ben 4 yıldır buradayım. Pamuk hep burada. Bahçemizde, buranın maskotu oldu. Ben bakıyorum, hazır mama alıyorum ona. Bir arkadaşımız zaman zaman ona ciğer alıyor. Çok sevimli. İnsana alışkın, çok temiz bir hayvan” dedi.
(KU-
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