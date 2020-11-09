Caminin doğal gaz kutusunda çıkan yangın hasara neden oldu - KAYSERİ
- Caminin doğal gaz kutusunda çıkan yangından görüntüler Caminin doğal gaz kutusunda çıkan yangın hasara neden olduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde buluna bir caminin doğal gaz kutusunda çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Barbaros Camisi'nin dışında bulunan doğal gaz kutusunda, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangın hasara neden oldu.
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