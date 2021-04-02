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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Şanlıurfa Camilerinde Ramazan hazırlığı

11 Ayın Sultanı Salda Cami Bahçesi Ethan 

-camilerin temizlenmesi
-belediye personellerinin çalışması
-cami imamlarının konuşması
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Karaköprü Belediyesi Ramazan ayı öncesi her yıl olduğu gibi ilçedeki camilerde temizlik çalışması yaparak ibadethaneleri 11 ayın sultanı Ramazan'a hazır hale getiriyor. Karaköprü Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’da vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmesi için ibadethane temizleme çalışması gerçekleştiriyor. Merkez ve kırsaldaki tüm camiler Ramazan ayı öncesi temizlenerek 11 ayın sultanına hazırlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ibadethane temizleme aracı ile ilçedeki camilerde halı yıkama çalışması yaparken, cami bahçesi, şadırvan ve tuvaletlerde yıkama ile dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle dezenfekte edilen camilerde vatandaşların tertemiz bir ortamda ibadet etmeleri sağlanırken, imamlar ve cami görevlileri çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile temizlik işleri ekiplerine teşekkür ettiler. Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerdeki camilerde yaptığı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanıyor.
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