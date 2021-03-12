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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Camilerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Camilerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tron Sadaka Akalan Kamera Hırsız 

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

( VAN ) VAN

- Van’da 4 ayrı camide hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde son 3 haftada 4 ayrı camiden hırsızlık olayı meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların gelmediği saatlerde camilerde bulunan sadaka kutuları ve vaaz vermek için kullanılan elektronik cihazların çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oldurulduğu ifade edilen açıklamada, “Hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan sıkı çalışmalar sonucunda, şüpheli E.U. çaldığı malzemelerle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıs E.U., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.
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