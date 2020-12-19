Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

şahsın camiye girip, çıkması

Akalan Hırsız 

-adli makamlara götürülmesi fotoğrafları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir camiden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan bir camide hırsızlık olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmada, şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan M.A.'nın aranması bulunduğu öğrenildi. M.A., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement