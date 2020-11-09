- Camiden çıkan iş adamı silahlı saldırıya uğradı

--OLAY YERİNDEN DETAYLAR



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de camiden çıkan bir iş adamı silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sivas Bulvarı Alparslan Mahallesi üzerinde meydana gelen olayda, namaz kılmak için camiye giren iş adamı İbrahim G.(71), namaz çıkışında aracına giderken kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şahsın sıktığı kurşunlardan bir tanesinin sağ ayak topuğuna isabet ettiği İbrahim G., yakınlarda bulunan bir taksi durağına sığındı. Duraktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından vurulan İbrahim G., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsı bulmak için çalışma başlattı. (EK



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