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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Camide korkutan yangın

Camide korkutan yangın

Alevlerden görüntüler

Doğalgaz Baros Doğalgaz Kutusu 

-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

( KAYSERİ )- Kayseri’de caminin doğalgaz kutusunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü KAYSERİ

- Kayseri'de bir caminin doğalgaz kutusunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bulunan Barbaros Camii'nin doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Doğalgaz kutusunun içerisinden çıkan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangın, büyümeden ekipler tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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