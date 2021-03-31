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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Cami tuvaletinde şüpheli ölüm

Olay yerinden detay

Polis Şüpheli Ölüm Tahkikat Olay Yeri İnceleme Bild 

-Ekiplerden detay
-Tabutun taşınması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik içerisindeki bir caminin tuvaletinde kanlar içerisinde yanında bıçak olan bir ceset bulundu. Olayla ilgili İznik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre saat 17:30 sıralarında Çınarlı Cami tuvaletinin kapısının uzun süre kilitli halde durmasından şüphelenen cami cemaati durumu polise bildirdi. Tuvaletin demir kapısı itfaiye ekipleri tarafından kesilince korkunç olay ortaya çıktı. Kapının hemen arka kısmında kanlar içerisinde birinin yattığı yanında birde bıçak bulunduğu tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. (MB-
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