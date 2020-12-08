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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Cami tuvaletinde ölü bulundu

- Cami tuvaletinde ölü bulundu

Olay yeri detay

Polis Helal Kapalı Çarşı Sağlık Ekipleri Trol 

-112 ekipleri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kapalı çarşıda tezgahtarlık yapan Sami Ergin (60), Orhan Camii tuvaletlerinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Orhan Bey Camis yakınındaki umumi helaların görevlisi, tuvalete giren bir esnafın uzun süre çıkmaması üzerine kapıyı çaldı. Cevap alamayan çalışan, kapıyı açtığında içerideki şahsın ölü olduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sami Ergin (60) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin'in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AK-MŞ)
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