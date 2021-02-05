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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Cami tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı

Cami tadilatını yapan işçi yüksekten düşerek yaralandı

Camiden görüntü

İlk Müdahale Sekte Olay Yeri İnceleme Sparta Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Çatıdan görüntü
-Olay yeri incelemeden detay

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da Sav beldesinde bir caminin tadilat işlerini yapan işçilerden Ali. C., yüksekten düşerek yaralandı. Olay sabah saat 09.00 sıralarında Sav beldesi Çayyolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan Çayboyu Camii’nin tadilat işlerini yapan işçilerden Ali C., dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıktan sonra Ali C.’yi ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne götürdü. Ali C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, Ali C.’nin düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı.
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