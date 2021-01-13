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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı

Cami minaresi şiddetli rüzgardan yıkıldı

Camiden görüntü

Gard Camii Şiddetli Rüzgar 

-yıkımdan detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar çatı uçmalarına ve yıkıma neden oldu. Niğde’nin Çiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan fırtına ilçede bir çok bölgede yıkıma ve hasara neden oldu. Merkez camiine de zarara veren fırtına caminin minaresini yıktı. Sabah Camiye gelen vatandaşlar caminin minaresinin yıkıldığı gördü. Belediye ekipleri caminin bulunduğu alana gelerek alana şerit çekerek vatandaşları yıkılan bölgeye girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. (YE-AÖ-
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