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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cami inşaatından düşen işçi yaralandı

Cami inşaatından düşen işçi yaralandı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Hastane Sekte Cami İnşaatı Sağlık Ekipleri 

-Yaralının hastaneye alınması
-Hastaneden detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde camii inşaatında çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yüksekten zemine düşerek yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay öğle saatlerinde Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi üzerindeki Kent Meydanı içerisinde yapımı devam eden cami inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre camii inşaatında çalışan Halis A., bir anda dengesini kaybedince yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü. Düşme sonucu Halis A.'nın yaralandığını gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halis A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.
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