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Cami inşaatında göçük: 3 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cami inşaatında göçük: 3 yaralı

Cami inşaatında göçük: 3 yaralı

detaylar

( ERZURUM ) - ERZURUM

İnşaat Alanı Cami İnşaatı Büyük Kubbe Çökme Askeri Personel 


- Oltu Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde yapılan Fatih Camii inşaatında göçük meydana geldi, 3 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında cami inşaatında büyük kubbeye beton atımı esnasında kalıp tahtalarının kırılıp çökmesinin ardından 3 işçi göçük altında kalarak yaralandı. Göçük altında kalan Fatih Gözütok(49), Sinan Tokgöz(43), Okan Bazo(36) olay yerine gelen itfaiye ekipleri, askeri personel ve vatandaşların yardımlarıyla göçük altından çıkarıldı. Yaralılar tahta sedyelerle inşaat alanından dışarı taşınırken, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine götürdü. İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, tedavilerine Oltu Devlet Hastanesi’nde devam ediliyor. (DMA-AT)
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