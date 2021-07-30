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Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı

Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı

alaplı büyük tekke köy imamı mehmet bacacı cami hoperlörinden vatandaşlara uyarı

Köy İmamı Jandarma Fındık Hasadı Gesi Mevsimlik İşçi 

-alaplı büyüktekke köyü

( ZONGULDAK ) Cami hoparlöründen mevsimlik İşçi uyarısı ZONGULDAK

- Batı Karadeniz Bölgesindeki en önemli geçim kaynağı olan Zonguldak Alaplı ilçesinde fındık hasadına girileceği günler yaklaşınca cami hoparlöründen vatandaşlara uyarı yapıldı. Alaplı ilçesine yurdun çeşitli bölgelerinden gelen mevsimlik işçilerin gelmeye başlamasıyla birlikte Alaplı Kaymakamlığı tüm köylerdeki cami hoparlörlerinden köylere gelen mevsimlik işçiler için jandarma ve kolluk görevlilerine kayıt için uyarılarda bulundu. Alaplı Büyük Tekke Köy İmamı Mehmet Bacacı tarafından Köy Cami hoparlörlerinden okunan bildiride, ”Alaplı Kaymakamlığı Kıymetli vatandaşlarım , Köyümüze gelen mevsimlik işçileri Jandarma ve Kolluk Görevlilerine kaydı yapılması önemli rica olunur. Aksi takdirde cezai işlem yapılacaktır“ dendi.
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