Cami hoparlörlerinden aşıya davet

-Vatandaşların aşı olmaya gelmeleri

-Aşı olan vatandaşlar

-Aşı olan vatandaşlarla röp.

-Dr. Esra Seven

-muhtar Hüseyin Orak ile röp.

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( VAN -ÖZEL)- İki saatte 100’ün üzerinde vatandaş aşı oldu VAN



- Van'ın Çatak ilçesinde akşam ve yatsı namazı arası cami bahçesinde kurulan aşı standına gelen muhtar ve mahalle sakinleri korona virüs aşısı oldu. Cami hoparlörlerinden yapılan aşı anonsları sonrası 2 saatte 100’ün üzerinde vatandaş aşı oldu.Türkiye, korona virüs salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz arazi şartlarına rağmen en ücra köşelerde yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurdu. Bu kapsamda Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve yardımcı personelden oluşturulan mobil aşı ekipleri çalışmalarını mesai mefhumuna bakmadan gece geç saatlere kadar sürdürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Esra Seven'in de aralarında bulunduğu mobil sağlık ekibi, dağ bayır demeden aşılama çalışmalarını bu gün ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Bilgi Mahallesi'nde devam etti. Tarım ve hayvancılıkla ilgilendikleri için ilçe merkezine gidemeyen vatandaşlar için harekete geçen mobil sağlık ekibi, akşam saatlerinde mahalleye ulaştı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Orak ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan sağlık personeli cami bahçesinde aşı standı kurarak vatandaşların aşı işlemlerine başladı.

Kürtçe anons yapıldı, 2 saatte 111 kişi aşı olduİlçe Sağlık Müdürlüğü'nce korona virüsle mücadeleye yönelik aşılama çalışmaları sürüyor. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri, geldikleri mahallede muhtarın yardımıyla cami bahçesine aşı standı kurdu. Muhtar Hüseyin Orak cami imanına aksam ve yatsı namazı öncesi Kürtçe anons yaptırarak vatandaşları aşıya davet ettirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşı kapmayasına yaklaşık 2 saatte 111 kişi korona virüs aşı oldu.Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Esra Seven, "Sabah yayladaydık, şimdi de Bilgi Mahallesi’ndeyiz. 7/24 esasına göre çalışıyoruz. Aşıyı vatandaşlarımızın ayağına kadar getiriyoruz. Şu ana kadar 111 kişiyi aşıladık. Vatandaşımız geldiği sürece aşı yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Son aşıyı da kendine yaptıran Muhtar Hüseyin Orak, “İkinci doz aşımızda olduk. Çatak Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü görevlileri mahallemize geldi. Burada yüzün üzerine aşı yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.



