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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

Cami cemaatinin ayakkabısını çalan sevimli hırsız kameraya yakalandı

- KÖPEĞİN AYAKKABI ÇALMA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Köpek Akalan Kamera Hırsız 

-- VATANDAŞIN AYAKKABISINI ÇIKARMA ANI GÜVENLİK KAMERASI
-- KÖPEĞİN SOKAKLARDA GEZME ANI GÜVENLİK KAMERASI

( SİVAS )- Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde cami cemaatinin ayakkabısını çalan bir köpek güvenlik kameralarına yakalandı. Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Kültür caminde köpek cami cemaatinin ayakkabısını çaldı. Bir vatandaş namaz kılmak için ayakkabısını cami kapısında çıkararak içeriye girdi. Hemen ardından ise köpek gelerek ayakkabıyı çaldı. Koşarak cami kapısından uzaklaşan sevimli hırsız ağzındaki ayakkabıyla sokak sokak gezdi. Sevimli hırsızın ayakkabıyı çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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