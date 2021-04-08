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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

Cami cemaatinden polise yaş pastalı kutlama

polisler gelişi

Polis Logos Emniyet Teşkilatı 

-gençlerin slogan atması
-Polislere kolonya ikramının yapılması
-Pastanın kesilmesi
-Müezzin Raif Cintaş'ın konuşması

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir'de cami görevlileri, çocuklarla birlikte polislere sürpriz düzenledi.
Kırşehir'de Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle cami görevlileri polislere sürpriz yaptı. Polisleri Selgah Camii'nin bahçesine çağıran imam, burada çocuklarla birlikte gelen polislere sürpriz yaptı. Üzerinde polis logosu bulunan pastayı gören polisler şaşkınlık yaşarken, çocuklarla beraber pastayı kesti. Cami Müezzini Raif Cintaş, polislerin aileleri ile huzurlu vakit geçirmelerini ve emniyet teşkilatında her polisin ahlaksızlarla mücadele ettiğini ve örnek alınması gereken insanlar olduğunu söyledi.


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