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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Cami avlusundan bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

Cami avlusundan bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı

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( BURSA ) BURSA

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- Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami avlusundan bisiklet çalan hırsız kameraya yakalandı.Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan cami bahçesinde meydana geldi. Ziya Gökalp Karakayalı, bisikletiyle öğle namazını kılmak için camiye gitti. Bisikletini bahçeye park eden adam camiye girdi. Yaklaşık 30 dakika sonra camiden çıkan Karakayalı, bisikletini park ettiği yerde bulamadı. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen adam, bisikletinin şüpheli bir şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Görüntüleri alan adam, karakola giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarında cami bahçesine gelen şüphelinin, etrafı kontrol ettikten sonra bisikleti alıp gittiği görüntüler yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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