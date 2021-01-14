Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur’an-ı Kerim yanmadı

Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur’an-ı Kerim yanmadı

Yanan camiden detaylar

Bild Yangına Müdahale 

-Yakın ve uzak planlar
-İtfaiyenin söndürme çalışmaları
-Kuranı Kerim'in fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta bir camide çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı