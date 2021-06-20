Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli'nin Çameli ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Yaylapınar ve Kalınkoz Mahallesi'nde biriken sular ova arazilerinde sele neden oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu.Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini arttıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

