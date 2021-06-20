Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

Çameli'de sağanak yağış sele dönüştü

Sel sularından görüntü

Sağanak Yağış Dolu Yağışı Aşırı Yağış Cep Telefonu Mısır Tarlası 

-Detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin Çameli ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Yaylapınar ve Kalınkoz Mahallesi'nde biriken sular ova arazilerinde sele neden oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu.Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Çameli ilçesinde kısa sürede sele dönüştü. Yaylapınar, Kalınkoz ve Güzelyurt Mahalleleri arasında sel oluştu. Etkisini arttıran yağış sonrası yüksek kısımlarda biriken sular ovadaki arazileri bastı. Sel traktörlerin hareket etmesine engel oldu. Yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşanmazken ekili alanlardaki tütün ve mısır tarlasında zarara sebep oldu. Ara ara ise dolu yağışı etkili oldu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement